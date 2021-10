Football – Arsenal a recruté un enfant de quatre ans

« Lorsqu’on le faisait jouer avec des enfants de s on d’âge , il était plus rapide qu’eux, il avait de meilleures dispositions avec le ballon. La manière dont il frappait et passait la balle était tellement meilleure que celles des autres. J’ai parlé avec son père qui n’était pas contre le fait de le mettre en concurrence avec des enfants de sept-huit ans. Donc, nous l’avons fait monter de catégorie», a expliqué à la BBC son entraîneur Austin Schofield.

Un père qui croit en lui

Il a déclaré à la BBC que dès la maternité il avait vu le talent de son fils: «Je me souviens que l’infirmière l’avait mis sur le ventre et il a levé la tête et commencé à regarder tout autour. Elle était choquée. On pouvait se dire qu’il était très fort dès son plus jeune âge. On pouvait voir qu’il était différent des autres enfants. Ce qui ressort vraiment, c’est son équilibre. Il a un équilibre incroyable depuis son plus jeune âge.»