Premier League: Arsenal reprend la tête en battant Chelsea

Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko célèbrent le but aux côtés de Granit Xhaka (à dr.).

Arsenal a facilement repris les commandes de la Premier League en disposant (3-1) d’un Chelsea de plus en plus inconsistant, mardi, lors de la 34e journée.

Le chassé-croisé entre les Gunners et Manchester City se poursuit, les Londoniens reprenant deux points d’avance sur les tenants du titre qui étaient passés devant dimanche en battant Fulham (2-1).

Après 4 matches sans victoire

Paradoxalement, se retrouver dans la position de chasseur plutôt que de chassé semble avoir libéré un peu les hommes de Mikel Arteta qui n’avaient plus gagné depuis quatre matches, dont une défaite symboliquement et mathématiquement lourde à City (4-1) il y a six jours.