Arsenal, avec Granit Xhaka (à droite) s’est imposé aux tirs au but face à Liverpool lors du Community Shield.

Arsenal a remporté le Community Shield qui ouvre la saison de football anglaise aux tirs au but devant le champion en titre Liverpool (1-1, 5-4 aux tab), samedi à Wembley.

Dans une ambiance toujours aussi surprenante, avec le huis-clos total, Mikel Arteta et ses joueurs ont confirmé que les Londoniens – l’international suisse Granit Xhaka a joué l’intégralité de la rencontre – comptent faire bien mieux que leur médiocre 8e place de l’an dernier.

«Je serais surpris qu’on joue notre meilleur match de la saison», avait averti avant le match l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, son équipe sortant à peine d’un gros travail foncier et ayant, de son propre aveu, les jambes un peu lourdes. A noter que Xherdan Shaqiri, blessé, ne figurait pas dans l’effectif des Reds.

La seconde période, notamment avec l’entrée du Japonais Takumi Minamino peu avant l’heure de jeu, a donné plus de dynamisme à l’avant-garde rouge.

Aubameyang fait la différence

Utilisant à plusieurs reprises judicieusement le jeu long et les projections des latéraux ou des milieux pour créer des brèches, les Gunners ont ouvert le score sur un but d’école, inscrit par l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang, d’une frappe enveloppée de 20 mètres (1-0, 12e).

Ce but, célébré par le Gabonais en faisant le geste du personnage de Black Panther, le super-héros noir interprété par Chadwick Boseman, décédé samedi d’un cancer du colon, était son 5e à Wembley, après des doublés en demi-finale et finale de la Coupe d’Angleterre, ce qui fait de lui le Gunner le plus prolifique dans cette enceinte mythique.