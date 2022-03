Football : Arsenal bat Watford et prend la main

Les Gunners se sont imposés 3-2, dimanche, pour la 28e journée de Premier League. Ils grimpent ainsi à la quatrième place du classement et entrevoient une qualification pour la Ligue des champions.

Suite à leur victoire (3-2) sur le terrain de l’avant-dernier du championnat anglais, Watford, Granit Xhaka et ses coéquipiers se placent idéalement dans la course à la Ligue des champions. Ils n’ont plus participé à cette compétition européenne depuis 2017. Titulaire, le Bâlois a joué toute la rencontre.