Football : Arsenal conforte son avance, Liverpool et Manchester United gagnent aussi

Face à des Toffees venus jouer le contre, les Gunners ont trouvé la faille deux fois à la fin du premier acte par Bukayo Saka (40e) et Gabriel Martinelli (45+1), avant que Martin Odegaard (71e) et Martinelli, pour son doublé (80e), n’aggravent la marque.

Signe que l’avenir s’annonce radieux pour les Londoniens, Saka et Martinelli ne deviennent que le quatrième tandem de moins de 21 ans à franchir la barre des 10 buts en championnat sur une saison dans l’histoire de la Premier League.

Liverpool se donne de l’air

Un autre club peut voir l’avenir avec un peu plus de confiance, c’est Liverpool, un temps donné presque perdu pour la qualification en Ligue des champions, mais qui s’en est bien rapproché à la faveur de sa victoire contre les Wolves.

Si les buts de Virgil van Dijk (1-0, 73e) et Mohamed Salah (2-0, 77e) sont venus en fin de match, ils ont récompensé une prestation solide face un adversaire qui n’a cadré qu’une seule frappe.

Ces trois points permettent aux Reds de grimper à la 6e place avec 39 points. Ils sont encore à 6 longueurs des Spurs, 4e et derniers qualifiés virtuels pour la C1, mais les Londoniens ont un match en plus au compteur.

La fin de saison pourrait voir une course haletante pour cette 4e place entre Tottenham, Liverpool et Newcastle, intercalé avec 41 points et un match de moins que les Reds.