Premier League: Arsenal gagne grâce à un autogoal de Schär, MU battu

Les Gunners restent dans la course au titre grâce à leur victoire sur le terrain des Magpies dimanche (2-0). Manchester United s’est incliné à West Ham.

Xhaka et les Londoniens ont finalement pris le dessus sur Schär et Newcastle. Action Images via Reuters

Au prix d’une très grosse performance tactique et collective, Arsenal est allé gagner dimanche chez le troisième Newcastle (2-0) et s’accroche dans la course au titre, alors que Manchester United a perdu à West Ham (1-0), pour la 35e journée de Premier League.

Relégués samedi à quatre longueurs de Manchester City, les Gunners ont immédiatement répondu chez des Magpies qui n’avaient perdu qu’une fois à domicile cette saison.

Arsenal revient ainsi à un point du tenant du titre, même s’il compte un match en plus. Newcastle garde, lui, sa place sur le podium.

Début de match compliqué

Si les hommes de Mikel Arteta ont perdu la main dans la course au titre, ils ont montré qu’ils n’avaient aucune intention de baisser les bras après avoir pointé pendant 30 journées en tête du classement cette saison.

Ils ont su se remettre d’un début de match compliqué où Jacob Murphy a trouvé le poteau après 2 minutes de jeu seulement, avant que l’arbitre Chris Kavanagh, appelé sur le bord de la touche pour revoir les images, n’annule le pénalty qu’il avait sifflé pour une main de Jakub Kiwior sur une frappe de Bruno Guimaraes (8e).

Ils ont même rapidement repris pied en ouvrant le score à la 14e sur une frappe de 28 mètres de Martin Odegaard (1-0), le 13e but du Norvégien dans le jeu cette saison, un record pour un milieu de terrain devant Frank Lampard en 2009/2010 (12). C’est aussi son 15e but en championnat, ce qui permet à Arsenal d’avoir pour la première fois deux joueurs, avec Gabriel Martinelli, à 15 buts ou plus sur une saison de Premier League.

Schär malheureux

Avec un peu de réussite ou sans un grand Nick Pope, les Londoniens auraient pu faire le break avant la pause, mais le gardien international s’est imposé devant Martinelli (21e), Bukayo Saka (24e) ou Odegaard, à nouveau (45e + 6).

En début de seconde période, Martinelli a trouvé le haut de la transversale sur une frappe enveloppée dans la surface (51e).

Mais le Brésilien a fini par être décisif, même s’il a fallu attendre un coup de pouce de leur adversaire, Fabian Schär déviant dans ses cages son centre en retrait appuyé à la 71e pour permettre à Arsenal de se détacher.

Outre le poteau en tout début de match, Newcastle regrettera la belle sortie d’Aaron Ramsdale dans les pieds de Callum Wilson (28e) ou sa parade sur une tête de Schär à 7 mètres du but (49e), mais il a pu mesurer ce qui sépare encore un candidat à la C1 et un candidat au titre, alors qu’Arsenal continue à espérer un faux pas des Citizens.

Manchester United vit dangereusement

Battus pour la deuxième fois en quatre jours, les Red Devils peuvent commencer à trembler pour leur qualification en Ligue des champions, avec Liverpool qui revient fort derrière.

Avec 62 points, les Reds, qui ont remporté samedi leur 6e victoire de suite, ne sont plus qu’à un point de United et trois de Newcastle, même s’ils ont un match de moins que ces deux équipes.

Mais au-delà du bilan comptable, ce sont les difficultés des Mancuniens, depuis quelques matches, à créer offensivement qui inquiète pour eux.

Face à West Ham qui a pris sept longueurs d’avance sur la zone rouge grâce à sa victoire, il a fallu attendre une percée d’Anthony Martial, après un une-deux avec Marcus Rashford, dans le temps additionnel de la seconde période, pour voir une action dangereuse des Mancuniens.

Et pour ne rien arranger, une énorme faute de main de David de Gea, à la 27e, sur une frappe tout à fait anodine de Saïd Benrahma a offert le but de la victoire aux locaux qui se sont montrés les plus pressants.

Avec encore quatre adversaires classés 10e ou au-delà avant la fin du championnat, les hommes d’Erik ten Hag ont encore leur destin en main. Il s’agirait maintenant de ne pas le laisser filer.