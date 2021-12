Football : Arsenal dynamite Sunderland en Coupe de la Ligue

Cinq buts et une qualification pour les demi-finales de la compétition: faste soirée pour les Londoniens (5-1), qui se sont appuyés sur Granit Xhaka à partir de la 56e.

Les deux premiers n’étaient guère spectaculaires, Nketiah reprenant de près et du genou un ballon repoussé par le gardien pour le 1-0 (17e) tandis que Pépé a trouvé les filets sur un tir dévié (2-0, 27e). Mais les deuxième et troisième buts de l’international espoirs anglais (17 sélections, 16 buts), d’une déviation de l’extérieur du droit (3-1, 49e) et d’un coup du foulard, sur un centre de Pépé (4-1, 58e), étaient de fort belle facture.

Des demi-finales sur un match?

La Ligue anglaise de football (EFL) a été appelée à faire disputer cette année les demies sur un match sec et non en aller-retour, pour alléger le calendrier, mais aucune décision en ce sens n’a été prise pour le moment. Le match aller des demi-finales est prévu les 4 et 5 janvier et le retour une semaine plus tard.