Football : Arsenal fait un grand pas vers l’Europe

En allant gagner 1-0 à Aston Villa, samedi, en match de la 30e journée de la Premier League, les Gunners ont consolidé leur 4e place alors qu’ils ont encore disputé un match de moins que leurs poursuivants.

Arsenal a peut-être gagné plus que trois points, samedi sur la pelouse d’Aston Villa,

Très disciplinés défensivement, les Londoniens ont neutralisé leur adversaire, qui a dû attendre la 67e minute, et une frappe d’Ollie Watkins déviée sur l’extérieur du poteau, pour porter le danger sur le but d’Arsenal.

En attaque, les hommes de Mikel Arteta ont montré beaucoup de fluidité dans les remontées de balles et s’ils ont peut-être manqué d’un peu de percussion pour se montrer plus dangereux, un but de Bukayo Saka, très inspiré ce samedi a suffi à leur bonheur.