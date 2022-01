Football : Arsenal laisse tomber le rouge

Les Gunners joueront ce dimanche avec un maillot entièrement blanc, en marge de leur campagne «No More Red» qui lutte contre la violence chez les jeunes.

Le club londonien vient de lancer une campagne, baptisée symboliquement «No More Red» (plus de rouge), dans le but de sensibiliser l’opinion sur la hausse des meurtres au couteau qui ont frappé la ville de Londres l’année dernière.

«Il y a eu plus de 10’000 attaques au couteau à Londres entre juin 2020 et juin 2021. L’année dernière, Londres a également enregistré le plus grand nombre de meurtres d’adolescents en un an, dont la plupart impliquaient des attaques au couteau. No More Red est un engagement à long terme. Arsenal a plus de 35 ans d’expérience dans l’accompagnement des jeunes des quartiers défavorisés», peut-on notamment lire sur le site internet du club.