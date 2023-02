Football : Arsenal met la pression sur Manchester City

Granit Xhaka et Arsenal comptent 5 points d’avance sur City.

Vainqueur (1-0) à Leicester, Arsenal a consolidé sa place de leader de la Premier League, samedi, lors de la 25e journée, alors que Manchester City jouera un peu plus tard à Bournemouth. Avec 57 points, les Gunners ont cinq longueurs d’avance sur le champion en titre, alors que les équipes comptent le même nombre de matches.

Dans une journée tronquée en raison de la tenue, dimanche, de la finale de la Coupe de la Ligue, à Wembley (17h30) entre Manchester United et Newcastle, les coéquipiers de Granit Xhaka, qui a disputé toute la rencontre, ont assuré l’essentiel.

Zinchencko capitaine

Pour marquer l’anniversaire du déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Oleksandr Zinchencko avait été désigné capitaine pour ce match, avec un brassard aux couleurs jaune et bleu de son pays, côté londonien. Mais le match ne restera pas vraiment dans les mémoires.

Dominateurs en première période et avec un but annulé par la VAR pour une faute sur le gardien adverse sur le corner qui l’avait amené, les Londoniens n’avaient sinon pas cadré une frappe pendant les 45 premières minutes.

Leicester inoffensif

Bien aidé par l’absence presque totale de menace adverse – Leicester n’a tiré qu’une fois au but, sans cadrer –, Arsenal n’a guère eu de mal à contrôler le second acte, sous les yeux du sélectionneur anglais Gareth Southgate qui n’a probablement pas été impressionné.

Mais après leur victoire au courage à Aston Villa (4-2) la semaine passée, c’est un signe de plus que les Gunners ne faiblissent pas dans la course au titre et la pression est maintenant du côté mancunien.