Cryptomonnaies : Arsenal ne doit pas tirer profit de la «crédulité» de ses fans

Deux publicités du club de football anglais Arsenal pour son «fan token», une cryptomonnaie, ont été interdites par un régulateur britannique.

«Fan tokens»

Risqué

Mais pour l’ASA, Arsenal se doit d’expliquer à ses fans qu’acheter des tokens est un investissement risqué: «Nous leur avons indiqué qu’ils devront rendre plus clair que la valeur des investissements en cryptoactifs varie, et que les cryptoactifs ne sont pas régulés.» Le principe des «fan tokens» ne fait pas l’unanimité auprès des supporters britanniques: en août, le club de Leeds avait à son tour annoncé un partenariat avec Socios.com. L’association des fans de l’équipe avait alors demandé: «Si le football choisit de faire rentrer des cryptomonnaies dérégulées dans le jeu, nous pensons que les clubs devraient également fournir une éducation et des conseils sur le but, et les risques créés.»