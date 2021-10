Football : Arsenal remonte provisoirement dans le top 5

Vainqueurs des Foxes (5-0), les Gunners poursuivent leur série d’invincibilité, qui dure depuis fin août.

Emile Smith-Rowe (à gauche) a inscrit le deuxième but d’Arsenal face à Leicester.

Depuis la correction (0-5) reçue à Manchester City le 28 août, pour la 3e journée, Arsenal a remporté 7 matches et partagé les points 2 fois, toutes compétitions confondues. Privés de compétition européenne, ce qui donne sans doute plus de temps à Mikel Arteta pour mettre ses idées en place, les Londoniens ont mis fin à la belle série des Foxes qui avaient pris 8 points sur les 4 dernières journées.

Une entame canon

Leicester a été pris à la gorge lors de 20 premières minutes parfaites pour Arsenal, qui a ouvert la marque par son défenseur Gabriel Silva, de la tête, sur corner (1-0, 5e). À la 18e, c'est Emile Smith-Rowe qui a profité du laxisme dans la défense adverse pour reprendre un ballon qui traînait dans la surface et face au but pour doubler la mise (2-0 ,18e). Leicester a ensuite réagi mais a surtout fait briller Aaron Ramsdale, le gardien acheté 28 millions d'euros cet été à Sheffield United. La doublure de Jordan Pickford en équipe d'Angleterre a notamment repoussé superbement un coup franc de James Maddison sur la barre (44e) et effectué une sortie parfaite dans les pieds de Harvey Barnes (62e).