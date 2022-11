Football : Arsenal reprend la tête en Angleterre

Les Gunners de Granit Xhaka ont gagné le derby londonien contre Chelsea, dimanche. ManU a perdu à Aston Villa.

La joie de Granit Xhaka et Thomas Partey après le goal d’Arsenal. AFP

Arsenal a repris la tête de la Premier League en allant gagner dimanche, pour la 15e journée, à Chelsea (1-0), alors qu’Aston Villa s’est réveillé face à Manchester United (3-1) pour le premier match sur le banc d’Unai Emery.

On s’attendait à un test très compliqué à Stamford Bridge pour les hommes de Mikel Arteta mais ils ont été de loin l’équipe la plus dangereuse.

Avec 34 points, Arsenal reprend deux longueurs d’avance sur City alors que Chelsea, septième avec 21 points a déjà 5 unités de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions.

Solide et concentré pendant les 90 minutes, Arsenal, avec Granit Xhaka titulaire, a encore mis en évidence les difficultés offensives de Chelsea qui reste sur quatre journées de championnat sans gagner.

Corner gagnant

Mason Mount n’est plus le joueur capable de déstabiliser la défense adverse, Kaï Havertz reste trop nonchalant et l’avant-centre Pierre-Emerick Aubameyang, muet depuis le 1er octobre et remplacé juste après l’ouverture du score sous les railleries des supporters de son ancien club, ne fait plus peur à personne.

Son homologue Gabriel Jesus traverse lui aussi une assez longue disette en termes de but, mais il a été un danger permanent, voyant Thiago Silva contrer in extremis sa frappe au point de penalty après un joli slalom dans la défense adverse (21e) ou manquant le cadre de peu sur une tête de près (29e).

À la 62e, Edouard Mendy a été vigilant pour contrer sa frappe en angle fermé mais sur le corner qui a suivi, tiré par Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, à un mètre du but, a poussé le ballon au fond pour offrir trois points importants aux Gunners (0-1, 63e).

La maîtrise d’Arsenal, qui doit encore se rendre à Wolverhampton (19e) la semaine prochaine avant la trêve liée au Mondial, n’en finit pas d’impressionner et de légitimer ses ambitions pour le titre.

Newcastle monte sur le podium

On n’arrête plus Newcastle, auteur de sa quatrième victoire consécutive à Southampton (4-1) et qui peut commencer à rêver d’Europe.

Avec 27 points, les Magpies passent troisièmes au classement, dépassant provisoirement Tottenham qui reçoit Liverpool plus tard (17 h 30), alors que Southampton bascule dans la zone rouge, 17e avec 12 points.

Intenable depuis début octobre, Miguel Almiron a une nouvelle fois placé son équipe sur orbite avec un peu de réussite, son dribble raté se transformant en grand pont involontaire (0-1, 35e). Chris Wood, d’un joli plat du pied (0-2, 58e) et Joe Willock (0-3, 62e) ont rapidement creusé l’écart avant que le Français Romain Perraud ne réduise le score en toute fin de match (1-3, 89e).

Mais c’est Newcastle et Bruno Guimaraes qui ont eu le dernier mot (1-4, 91e) et s’affirment de plus en plus comme une équipe avec qui compter, d’autant qu’en l’absence de compétition européenne, leur calendrier est moins surchargé que celui de leurs rivaux.

Emery débute avec un succès

Deux débuts de période tonitruants ont permis à Aston Villa de célébrer l’arrivée sur le banc d’Unai Emery avec un succès précieux (3-1).

Les Red Devils ont perdu une occasion de revenir à la hauteur de Tottenham au nombre de points et restent 5es avec 23 unités alors que les Villans prennent trois points de distance avec la zone rouge à la 13e place.

Le club de Birmingham avait déjà fait le break au bout de 11 minutes sur un but de Leon Bailey (7e) et un très beau coup franc direct de Lucas Digne, de retour de blessure (2-0, 11e).

Absolument pas dans le coup, Manchester a réduit le score juste avant la pause sur un but contre son camp de Jacob Ramsey (2-1, 45e), mais Ramsey s’est racheté dès le retour des vestiaires en rétablissant l’écart de deux buts (3-1, 49e).