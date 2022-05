Football : Arsenal revient sur les talons de Chelsea

En battant Leeds (2-1), Arsenal s'est rapproché à un point du podium et de Chelsea. Dans le bas du classement, la victoire d'Everton à Leicester (2-1) fait plonger Leeds dans la zone rouge.

Eddie Nketiah (au centre) a inscrit un doublé salvateur pour les Gunners. IMAGO/Shutterstock

Arsenal a profité des nuls de ses voisins Chelsea et Tottenham, samedi, pour améliorer ses chances dans la course à la Ligue des champions, bien aidé par un Leeds rapidement réduit à dix. Avec 66 points, les Gunners, 4es, n'ont plus qu'une unité de retard sur les Blues, 3es, et en comptent surtout 4 d'avance sur les Spurs, 5es. Ils se rendront jeudi chez leurs rivaux historiques du nord de Londres et valideraient, en cas de victoire, leur ticket pour la C1.

Pour venir à bout de Leeds, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont même pas eu à beaucoup forcer leur talent. L'ouverture du score est venue d'une bourde monumentale du gardien français Illan Meslier, trop lent à dégager sur sa ligne et qui a été contré par Eddy Nketiah (1-0, 5e). Deux minutes plus tard, la défense des Peacocks a laissé Gabriel Martinelli trop seul le long de la ligne de touche. Le Brésilien a débordé et centré en retrait pour Nketiah, qui a doublé la mise (2-0, 10e).

Pour ne rien arranger, le latéral Luke Ayling s'est rendu coupable d'un tacle inutilement violent, les deux pieds en avant sur Martinelli à la 27e minute, et a été invité par l'arbitre à rejoindre les vestiaires, laissant ses coéquipiers à dix.

En seconde période, un relâchement coupable des Gunners a permis à Diego Llorente de réduire le score (2-1, 66e). Mais la situation de Leeds, 18e avec 34 points et une différence de buts catastrophique (-35), est très précaire. D’autant que son prochain adversaire est Chelsea, avant la réception de Brighton et un déplacement à Brentford.

Everton fait un grand pas vers le maintien

En allant l'emporter chez Leicester (2-1), un peu démobilisé après son élimination en demi-finale de Ligue Europa Conférence jeudi, Everton a réalisé une excellente opération dans la course au maintien. Ces trois points, qui portent son total à 35, lui permettent de laisser la place de 18e et premier relégable à Leeds et de dépasser aussi Burnley (17e), ces deux équipes n'ayant que 34 unités au compteur.

Ce succès a été obtenu grâce à une magnifique volée de l'Ukrainien Vitaliy Mykolenko (1-0, 6e) et surtout à une tête de Mason Holgate, sur un ballon repoussé par Kasper Schmeichel (2-1, 30e), alors que Patson Daka avait égalisé à la 11e pour les Foxes.

Everton compte, en outre, un match en retard et se rendra mercredi à Watford, 19e et déjà condamné à la relégation. Une victoire accroîtrait considérablement les chances des hommes de Frank Lampard d'évoluer encore dans l'élite la saison prochaine.