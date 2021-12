Football - Arsenal sanctionne son capitaine «indiscipliné»

Xhaka et maintenant Aubameyang: Arsenal enchaîne les capitaines qui posent des problèmes disciplinaires. L ’attaquant gabonais a été sanctionné par son club. Il se voir retirer son titre de capitaine et ne disputera pas la rencontre de mercredi face à West Ham , après avoir déjà manqué celle face à Southampton.

Arsenal prend cette mesure disciplinaire en raison d’une viola tion des règles . Selon « The Athletic » , l e geste qui a tout fait basculer précède la rencontre de dimanche entre Arsenal et Southampton. L ’attaquant s’était rendu dans la semaine en France pour voir ses proches. Le club et lui s’étaient mis d’accord pour qu’il revienne à Londres le soir-même, mais il est rentré le lendemain matin. S’il est arrivé à l’heure à l’entraînement, ce non-respect des ordres n’était pas du goût de ses dirigeants. « Nous attendons de tous nos joueurs, et surtout de notre capitaine, de travailler selon les règles et standards que nous avons mis en place. » Le joueur a été écarté du groupe pour jouer ce match de championnat. Son entraîneur Mikel Arteta avait parlé de «mesure disciplinaire.»