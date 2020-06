Football

Arsenal se faufile en demi-finales de la Cup

Les Gunners ont battu Sheffield United (2-1) dans le temps additionnel et verront le dernier carré de la Coupe d’Angleterre.

Arsenal, avec un Granit Xhaka titulaire et qui a disputé l’intégralité de la rencontre, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre, dimanche, en allant gagner (2-1) à Sheffield United grâce un but dans le temps additionnel de Dani Ceballos.

L'écart de neuf points entre les Gunners et les places européennes à sept journées de la fin sera difficile à combler en championnat, même si les Londoniens ont un match en retard, mais ces derniers ne sont plus qu'à deux matches de l'Europe via la Cup.