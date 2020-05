Arsenal s’intéresse à Akanji

Rédiger un nouveau commentaire

@indus. Le confinement ne doit pas te convenir. Prends l'air, respire un bon coup et surtout réfléchit. Commentaire totalement ridicule.

Meilleurs défenseur Suisse 21.05.2020 à 17:20

Un grand joueur qui défend magnifiquement bien. La dernière compétition, il a fait un autogaol, les gens le critiquer mais sans lui et Behrami la Suisse aurait encaissé bien plus de buts. Fonce et reste titulaire.