Premier League: Arsenal tenu en échec par Newcastle, Manchester United au pied du podium

Football : Arsenal tenu en échec par Newcastle, Manchester United au pied du podium

Granit Xhaka et Arsenal n’ont pas trouvé la faille face à Newcastle.

Malgré une grosse activité et beaucoup de détermination, Arsenal, avec Granit Xhaka, a été tenu en échec (0-0) par Newcastle, avec Fabian Schär, mardi, pour la 19e journée de la Premier League, alors que Manchester United, vainqueur de Bournemouth (3-0) est au pied du podium.

Alors qu’il avait l’occasion de s’envoler devant Manchester City, en déplacement jeudi à Chelsea, Arsenal a buté sur un Newcastle très solide défensivement. Avec 44 points en 17 matches joués, les Londoniens ont huit longueurs d’avance sur les champions en titre, qui ont un match en moins, et neuf sur les Magpies qui restent 3e, avec un match de plus.

Les deux équipes poursuivent leur série d’invincibilité respectivement de 13 matches pour Newcastle et 11 pour Arsenal, et les Magpies sont devenus la première équipe à ne pas prendre de but contre Arsenal en championnat depuis… eux-mêmes, lors du match retour de la saison passée, en mai dernier.