Football : Arsenal va s’imposer à Old Trafford

Alexandre Lacazette, en réussissant son penalty, a permis à Arsenal de l’emporter sur la pelouse de Manchester United. KEYSTONE

Arsenal, qui ne s’était plus imposé sur la pelouse d’un des cadors du championnat depuis cinq ans, a effacé la statistique en l’emportant contre Manchester United à Old Trafford (0-1). Très bons contre Leipzig (5-0) en Ligue des Champions, les Red Devils ont eu les jambes lourdes face aux Gunners. Avec huit titulaires qui avaient déjà démarré contre les Allemands, Ole Gunnar Solskjaer a peu fait tourner, là où Mikel Arteta avait pu se permettre d’envoyer un onze entièrement renouvelé par rapport à celui qui avait affronté les modestes Irlandais de Dundalk, jeudi en Ligue Europa.

Parmi les joueurs les plus décevants figurent Bruno Fernandes et Paul Pogba qui a multiplié les mauvais choix ou les passes à contretemps. Le milieu français a surtout provoqué le pénalty décisif, que Pierre-Emerick Aubameyang a transformé à contre-pied (1-0, 69e). Alors qu’Arsenal ne pointe plus qu’à une longueur du podium de Premier League, Manchester United, avec 7 points en 6 matches disputés, végète à la 15 place.

Southampton sur le podium

Club difficile à manoeuvrer depuis la saison passée, Southampton, victorieux sur le terrain d’Aston Villa (3-4) montre avec ce succès chez une équipe surprise du début du championnat, qu’il est capable d’avoir quelques ambitions sous la houlette de l’Autrichien Ralph Hasenhüttl. Avec 13 points, les Saints se glissent entre Everton (2e) et Wolverhampton (4e), à trois longueurs du leader Liverpool.

Southampton a été porté par la performance exceptionnelle de son meneur de jeu James Ward-Prose. Le jour de ses 26 ans, le milieu international s’est offert une passe décisive pour l’ouverture du score de Jan Vestergaard (1-0, 20e) et un magnifique doublé sur coups-francs directs (33e et 45e) en première période, malgré un match plutôt équilibré globalement. En seconde période, Danny Ings a cru donner un avantage décisif avant même l’heure de jeu (4-0, 58e) mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil des Villas. Le défenseur international anglais Tyrone Mings (62e), Ollie Watkins sur penalty (90+3) et Jack Grealish (90+7) juste avant le coup de sifflet final, ont restauré un peu de l’honneur de Villa, mais en vain.

Deuxième défaite pour Everton

Affaibli par les absences de Lucas Digne, Richarlison, suspendus, de James Rodriguez, blessé, et avec Jordan Pickford, gardien titulaire de l’Angleterre, relégué sur le banc au profit du Danois Robin Olsen, Everton a confirmé qu’il rentrait dans le rang. Les hommes de Carlo Ancelotti restent sur un seul point pris --contre Liverpool (2-2)-- sur les trois derniers matches, et leur place de dauphins du champion en titre est menacée par plusieurs équipes. L’inquiétude n’est cependant pas que comptable pour des Toffees très mous face à Newcastle.

Les Magpies, provisoirement 10es au classement avec 11 points, ont produit un match solide, sans plus, mais c’était suffisant pour venir à bout des Blues qui ruminent. Ils ont pu s’appuyer sur leur avant-centre Callum Wilson, arrivé de Bournemouth cet été et qui était vraiment le point d’ancrage et le finisseur qui leur avait manqué devant la saison passé. L’attaquant a d’abord transformé un penalty qu’il avait obtenu avec malice (1-0, 56e) avant de doubler la mise en se trouvant opportunément au deuxième poteau pour pousser le ballon au fond (2-0, 84e).