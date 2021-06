Football : Arsène Wenger a trouvé un club

L’ancien coach des Gunners et le journaliste Christian Jeanpierre se sont engagés dans l’équipe de vétéran du premier club de l’entraîneur mythique.

L’histoire était partie d’une boutade. Les deux hommes étaient dans la commune alsacienne pour le tournage d’un documentaire réalisé par Christian Jeanpierre sur les «Invincibles d’Arsenal» et la saison 2003-2004, bouclée sans défaite par les Gunners. «J’ai dit: ça fait quand même 30 ans que je n’ai pas pris de licence, ça me fait marrer. Et Arsène m’a dit: on y va!», racontait le journaliste.