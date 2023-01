France : Arthur attaque Hanouna et réclame 9 millions d’euros

La bataille entre Arthur et Cyril Hanouna se jouait jusqu’à présent par médias interposés. D’après une enquête du site de L’Informé, c’est désormais devant la justice qu’elle se jouera. L’animateur de «Vendredi tout est permis» , qui est également producteur, a attaqué celui que l’on surnomme Baba pour «dénigrement» et lui réclame la coquette somme de 9 millions d’euros.

C’est durant une séquence de «Touche pas à mon poste!» diffusée en avril 2021, que se sont déroulés les faits qu’Arthur reproche à son confrère. Sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna, trois anciennes candidates des «Anges» avaient déclaré que la production de l’émission de téléréalité fournissait de la drogue et de l’alcool aux candidats et avaient dénoncé du harcèlement. Or, un peu mois de deux ans auparavant, Arthur avait fait l’acquisition de La Grosse Équipe, société qui produisait «Les Anges», pour 6,6 millions d’euros. Selon lui, les propos tenus par les trois femmes auraient conduit NRJ12, chaîne sur laquelle le programme était proposé, à ne pas commander de nouvelles saisons. D’après celui qui travaille sur TF1 depuis 1996, Cyril Hanouna n’avait qu’un but en faisant venir les candidates: lui nuire.