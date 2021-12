Football : Arthur Cabral et Michael Frey dans le gotha des buteurs en 2021

Cette année, le Brésilien du FC Bâle et le Bernois du Royal Antwerp ont inscrit davantage de buts en championnat que Messi, Ronaldo, Mbappé ou Salah.

Arthur Cabral (à gauche) et Michael Frey (à droite) ont brillé en 2021. Freshfocus

La sortie lui avait valu un flot de réactions, plus ou moins acides. En septembre 2018, lors d’un entretien accordé au journal espagnol AS, Antoine Griezmann avait répondu par l’affirmative à la question suivante: «Mangez-vous déjà à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo?» Trois ans et demi plus tard, Arthur Cabral et Michael Frey pourraient répliquer la même chose en toute légitimité, si l’on s’en tient aux statistiques.

En 2021, le Brésilien du FC Bâle et le Bernois du Royal Antwerp totalisent plus de buts en championnat que les deux mastodontes du XXIe siècle, aux douze Ballons d’ o r en c umulé . En Super League, Cabral a trouvé le chemin des filets à 26 reprises en 38 matches. Avec Waasland-Beveren puis l’Antwerp, Frey compte, lui, 25 réalisations en 35 apparitions en première division belge. Dans le même temps, Messi et Ronaldo n’ont inscrit «que» 24 buts, respectivement en 32 et 38 matches. L’Argentin, passé cet été du Barça au PSG, présente toutefois un meilleur ratio que ses trois «concurrents» (0,75 but par match contre 0,71 pour Frey, 0,68 pour Cabral et 0,63 pour Ronaldo).

La «Pulga» et «CR7» ne sont pas les seules stars dans le rétroviseur de Michael Frey et Arthur Cabral. Kylian Mbappé (PSG) totalise également 24 unités en 35 sorties (0,68 but par match). Tout comme Mohamed Salah, intenable avec Liverpool cette saison (24 buts en 41 matches).

Seferovic, Siebatcheu et Marchesano dans le top 50

Frey et Cabral figurent tous deux dans le top 10 des «scoreurs» les plus prolifiques des 15 meilleurs championnats européens en 2021, se classant respectivement 6e et 7e. Sans surprise, le classement est survolé par Robert Lewandowski, la machine offensive du Bayern Munich (43 buts). Suivent Dusan Vlahovic (Fiorentina, 33 buts), Erling Haaland (Borussia Dortmund, 30 buts), Karim Benzema (Real Madrid, 30 buts) et le Nigérian du KRC Genk, Paul Onuachu (26 buts).

Dans le top 50, on retrouve aussi Haris Seferovic (Benfica, 19 buts, 32e), Jordan Siebatcheu (Young Boys, 19 buts, 33e) et Antonio Marchesano (FC Zurich, 18 buts, 42e).

De quoi faire briller les couleurs de la Suisse à l’international.

Les meilleurs buteurs des 15 meilleurs championnats européens en 2021 1 – Robert Lewandowski (POL, 33 ans, Bayern Munich): 43 buts en 34 matches . 2 - Dusan Vlahovic (SER, 21 ans, Fiorentina): 33 buts en 44 matches . 3 - Erling Haaland (NOR, 21 ans, Borussia Dortmund): 30 buts en 31 matches . 4 - Karim Benzema (FRA, 34 ans, Real Madrid): 30 buts en 38 matches . 5 - Paul Onuachu (NIG, 27 ans, Genk): 26 buts en 34 matches . 6 - Arthur Cabral (BRE, 23 ans, FC Bâle): 26 buts en 38 matches . 7 - Michael Frey (SUI, 27 ans, Waasland-Beveren puis Royal Antwerp): 25 buts en 35 matches. 8 – Lionel Messi (ARG, 34 ans, FC Barcelone puis Paris Saint-Germain): 24 buts en 32 matches . 9 – André Silva (POR, 26 ans, Eintracht Francfort puis RB Leipzig): 24 buts en 37 matches . 10 – Kylian Mbappé (FRA, 23 ans, Paris Saint-Germain): 24 buts en 35 matches . 11 – Cristiano Ronaldo (POR, 36 ans, Juventus Turin puis Manchester United): 24 buts en 38 matches . 12 – Ciro Immobile (ITA, 31 ans, Lazio Rome): 24 buts en 38 matches . 13 – Mohamed Salah (EGY, 29 ans, Liverpool): 24 buts en 41 matches . … 32 – Haris Seferovic (SUI, 29 ans, Benfica Lisbonne): 19 buts en 26 matches. 33 – Jordan Siebatcheu (USA, 25 ans, Young Boys): 19 buts en 37 matches . … 42 – Antonio Marchesano (SUI, 30 ans, FC Zurich): 18 buts en 37 matches.