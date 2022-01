Football – Arthur Cabral quitte Bâle pour la Fiorentina

«Je remercie le club et les fans, pour ce que j’ai vécu à Bâle. J’ai toujours eu des rêves et des objectifs, mais je n’aurais jamais imaginé que ce soit aussi dur de les quitter. Je me souviendrai pendant toute ma vie des beaux moments vécus et je porterai toujours le FCB dans mon cœur», a lâché le joueur, cité dans le communiqué diffusé par le club bâlois.