Le cadeau de Luc Besson à Barthélémy Grossmann

Le Suisse Barthélémy Grossmann a été choisi par le célèbre producteur et metteur en scène français pour réaliser le spin-off d’«Arthur et les Minimoys».

Après trois films – «Arthur et les Minimoys», «Arthur et la vengeance de Maltazard» et «Arthur 3: La guerre des deux mondes» – Luc Besson laisse son bébé entre les mains de Barthélémy Grossmann. Le réalisateur vaudois, né en 1981, s’est vu confier la réalisation d’un spin-off de la trilogie créée par le Français. «Arthur, malédiction», film d’horreur dans lequel un ado fan de la saga et ses amis partent visiter la maison d’Arthur, sort le 29 juin 2022 au cinéma.

Comment avez-vous atterri à la mise en scène de cette fiction écrite et produite par Luc Besson?

Luc Besson m’a appelé, m’a raconté l’histoire en me disant qu’il avait pensé à moi pour réaliser «Arthur, malédiction». J’ai adoré tout de suite. C’était un double Waouh!, dans le sens où j’avais vraiment envie de collaborer avec lui. Sur un film produit et scénarisé par lui et sur une franchise qui est son bébé, pour moi c’était un cadeau.

Vous a-t-il laissé beaucoup de liberté sur le tournage?

Si Luc Besson croit en vous et qu’il prend une décision, il s’y tient et il vous fait confiance. Que ce soit sur le casting ou le tournage, j’ai eu une grande liberté. Il est présent si vous en avez besoin et il transmet beaucoup de choses, mais il faut avoir cette envie d’apprendre.

Est-il nécessaire d’avoir vu les films «Arthur et les Minimoys» pour comprendre «Arthur, malédiction»?

Je pense que même un spectateur qui n’a absolument pas connaissance de la trilogie peut comprendre le film. Il y a un début, un milieu, une fin, une histoire. Il ne va pas reconnaître certaines choses, mais ce n’est pas uniquement fait pour les fans.

Est-il vrai que le film a été tourné en 33 jours entre deux confinements?

Oui, d’ailleurs on était confinés sur le tournage. C’était encore plus inattendu de tourner alors que tout s’arrêtait autour de nous.

C’est court 33 jours pour un long métrage.