TF1 : Arthur reste zen face au nouveau flop de «District Z»

Le producteur français ne s’avoue pas vaincu face aux audiences catastrophiques de son jeu télévisé qui se voulait amélioré.

Malgré les très faibles audiences de la deuxième saison de «District Z», sur TF1, Arthur (au centre) ne baisse pas les bras. Instagram

Si Arthur est un producteur à succès , son émission «District Z», présentée par Denis Brogniart, sur TF1, est loin d’être une réussite. Alors que la première saison du jeu télévisé, lancée en décembre 2020, avait été décevante au niveau des audiences, la deuxième, intitulée «District Z: Reloaded», qui se voulait innovante, n’a pas fait mieux. Le deuxième épisode, diffusé samedi 18 décembre 2021, a attiré seulement 1,5 million de téléspectateurs, selon «Voici». Les célébrités, qui n’avaient qu’une nuit pour dérober un maximum d’argent au Professeur Z au profit d’une association n’ont donc pas convaincu. Et cela même s’ils ont dû relever des épreuves plus difficiles qu’auparavant, face à des zombies se voulant encore plus terrifiants.

Cependant, malgré ce nouveau flop retentissant, Arthur reste très positif. Au lendemain de la diffusion de l’épisode en question, l’animateur de 55 ans a posté un cliché de lui avec son équipe, sur Instagram, avec le message suivant: «Il est 7 h 30 du matin sur cette photo. Après une nuit complètement folle nous nous apprêtons à tourner la dernière séquence du «District Z». En ce dimanche, je pense aux 300 personnes qui bossent avec acharnement, bonheur et enthousiasme sur cette aventure depuis trois ans. Et qui ont ouvert les yeux avec une sacrée gueule de bois.» Et le Français d’ajouter avec un optimisme sans faille: «Ce matin plus que jamais je vous le dis: MERCI. MERCI. MERCI. Souvenez-vous dans nos moments de doutes je vous disais souvent: L’échec c’est le succès en progrès, les gens qui évitent l’échec évitent aussi le succès… La plus belle des victoires n’est pas de ne jamais échouer. Mais de se relever après chaque échec. Je suis debout et d’attaque, qui vient avec moi tenter la prochaine grande aventure? Une chose est certaine, quand on a produit «District Z», on peut tout produire.»

Candidat blessé sur le tournage

Notons que Bruno Sanches, qui a participé à cet épisode, se rappellera longtemps de son expérience. Le comédien révélé dans «Catherine et Liliane» a fait une chute impressionnante au cours de l’épreuve des catacombes. Résultat: il s’est ouvert le crâne. «J’ai cru que l’échelle qui me menait à l’extérieur était plus longue qu’elle ne l’était. Je me suis précipité avec beaucoup d’élan. Il s’est avéré que la sortie était plus basse que je le pensais et ma tête a tapé contre la plaque en fonte de la bouche d’égout», a expliqué le Français à «Télé-Loisirs». Malgré sa blessure impressionnante, Bruno garde un bon souvenir du tournage. «Je me suis ouvert le crâne. C’était mortel. J’ai eu trois points de suture. On m’a recousu et on est repartis, a-t-il dit. On a surtout beaucoup rigolé. C’était une nuit blanche qui en valait la peine.»