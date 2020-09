Performance : Artiste figée durant 24 heures face au lion de Lucerne

Depuis mercredi matin, Barbara Kiener proteste ainsi contre «l’inaction» face aux réfugiés qui risquent leur vie en Méditerranée.

Figée sur un radeau dans la position d’un lion, l’artiste Barbara Kiener proteste contre «l’inaction» face aux réfugiés qui risquent leur vie en Méditerranée. Depuis mercredi matin et pour 24 heures, elle marque ainsi le Monument du lion à Lucerne de sa présence.

Aucune pause n’est programmée durant la performance de l’artiste figée à bord de son embarcation de fortune sur l’étang du monument. Pour s’alimenter, elle n’a prévu que de l’eau qu’elle a prise avec elle sur son radeau. Barbara Kiener s’est préparée physiquement et mentalement pour tenir le coup, indiquent les organisateurs à Keystone-ATS.

En vue du bicentenaire

Depuis 1821, un lion agonisant, taillé dans la roche d’une ancienne carrière, trône au-dessus d’un étang dans un parc à Lucerne. Monument parmi les plus visités en Suisse, il rend hommage à un régiment de Gardes suisses au service du roi de France. Ces mercenaires sont tombés en 1792 dans le Jardin des Tuileries, à Paris, face aux révolutionnaires.

A sa façon, l’artiste Barbara Kiener veut rappeler au public les conséquences de la guerre. Sa posture figée et muette constitue une critique de l’attentisme de l’humanité attendant des temps meilleurs sur les plans politique, sociétal et humain. Elle incarne la paralysie face aux tragédies qui se produisent en Mer méditerranée et partout où la guerre fait rage.