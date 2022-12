Guerre en Ukraine : Artiste russe jugée pour des étiquettes de prix dénonçant le conflit

Privée de son régime alimentaire

Opposants condamnés

Des milliers d’amendes et des centaines de peines de prison ont frappé des Russes ayant critiqué l’offensive en Ukraine, lancée fin février et doublée en Russie d’une accélération de la répression. Deux opposants moscovites, Ilia Iachine et Alexeï Gorinov, ont notamment été condamnés respectivement à neuf et sept ans de prison pour «diffusion de fausses informations» sur l’armée russe, la même accusation visant Alexandra Skotchilenko.