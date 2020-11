Mouvement social : Artistes en colère: Cuba accuse Washington d’«ingérence»

La Havane estime a convoqué l’ambassadeur américain à Cuba pour protester contre l’«ingérence flagrante et provocante» des États-Unis dans l’affaire du Mouvement San Isidro.

Dix jours de protestation

Pour justifier leur intervention, les autorités ont allégué un danger de propagation de l’épidémie de Covid-19, car un journaliste et écrivain cubain, Carlos Manuel Alvarez, collaborateur du «Washington Post» et du «New York Times», aurait enfreint les protocoles sanitaires en se joignant aux membres du collectif.

Vendredi soir, quelque 200 artistes se sont rassemblés pendant des heures face au ministère de la Culture pour appeler à plus de liberté d’expression, et une délégation d’entre eux a fini par être reçue par le vice-ministre.

Dialogue

Le ministère des Affaires étrangères accuse Timothy Zuñiga-Brown d’avoir rendu visite plusieurs fois au Mouvement San Isidro et d’avoir transporté et soutenu personnellement des personnes qui enfreignaient les règles sanitaires. De tels agissements constituent «de graves violations de ses fonctions de diplomate et de chef de mission, une ingérence flagrante et provocante dans les affaires politiques internes de Cuba», a-t-il ajouté.