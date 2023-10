Arts martiaux: Cédric Doumbé fait chavirer Paris en 9 secondes

Plus serein, c’est pas possible. Il est arrivé dans l’arène du Zénith de Paris en grand seigneur, avec un matelas où il était écrit «Bonne nuit Jordan». À quelques secondes du combat, Cédric Doumbé a hurlé «Jordan, t’es mort», un slogan qu’il partageait activement sur les réseaux sociaux depuis des semaines. Et puis le combattant de 31 ans a décoché un crochet dévastateur à Jordan Zebo, après neuf secondes. Folie furieuse.