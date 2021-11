Football - Arturo Vidal commet un véritable attentat

Soirée noire pour Arturo Vidal et le Chili. Le milieu international (129 sélections, 32 buts) a été expulsé dès la 13e minute de la rencontre perdue à domicile par « La Roja » contre l’Equateur (0-2). Une défaite d’autant plus dommageable que la Colombie (0-0 face au Paraguay) et le Pérou (succès 1-2 au Venezuela) ont marqué des points et doublé la sélection de Mart i n Lasarte au classement des qualifications pour la Coupe du monde 2022.