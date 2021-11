Accusations de viol : Ary Abittan placé en garde à vue

Le comédien français est actuellement entendu par la police. Sa compagne actuelle aurait porté plainte pour viol.

Le comédien et humoriste est attendu en Suisse romande en 2022 avec un nouveau spectacle.

Le comédien et humoriste de 47 ans a été arrêté dimanche 31 octobre 2021 et sa garde à vue pourrait durer jusqu’à 48 heures. Il est actuellement entendu par le premier district de Police judiciaire, dans le 17e arrondissement de Paris. Ary Abittan est père de trois filles, qu’il a eues avec son ex-femme Sylvie Jorno. Il devrait présenter son nouveau spectacle, «Pour de vrai», dès janvier 2022. Il est notamment attendu le 18 mars 2022 à la salle Métropole à Lausanne et le 23 avril 2022 au Théâtre du Léman à Genève. Pour l’heure, ces deux spectacles sont toujours à l’affiche.