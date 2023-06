Tennis : Aryna Sabalenka dispensée de conférence de presse

Malaise à Roland-Garros entre la Biélorusse Sabalenka et une journaliste

«Depuis des mois je réponds à ces questions à tous les tournois et j’ai été très claire sur mes sentiments et mes opinions. Ces questions ne me dérangent pas, je sais que je dois répondre aux médias sur des questions qui ne sont pas liées à mon tennis ni à mes matches. Mais, mercredi (ndlr, après le deuxième tour), je ne me suis pas sentie en sécurité», a-t-elle expliqué.

«Or, je devrais pouvoir me sentir en sécurité lorsque je parle avec les journalistes après mes matches. Pour ma propre santé mentale et mon bien-être, j’ai décidé de ne pas me mettre dans cette situation aujourd’hui (ndlr, vendredi) et le tournoi a soutenu ma décision», a-t-elle ajouté. «Ces derniers jours ont été compliqués et je dois maintenant me concentrer pour bien jouer», a conclu la numéro deux mondiale.