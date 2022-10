Charlie Winston: album nourri par la psychothérapie

Charlie Winston est un incontournable de la musique pop en Europe depuis une dizaine d’années. Sa voix, sa dégaine et son style sont immédiatement reconnaissables. Sur «As I Am», son cinquième album, paru le 30 septembre, le Britannique de 44 ans fait le point sur sa vie, ses réussites et ses échecs. La majorité des morceaux de la galette ont été produits en collaboration avec Vianney.

Je me regarde, je m’observe, sans vanité, pour analyser les comportements que j’ai eus. C’était assez facile d’écrire sur mes sentiments, mes échecs ou mes réussites. C’est une chance. Quand je crée, c’est toujours le bon moment pour me regarder en face, admettre ou confesser mes erreurs. Ça te fait grandir.

J’ai signé un contrat avec un nouveau label, Tôt ou Tard, qui est le même que celui de Vianney. Le directeur, après lui avoir envoyé toutes mes démos, a eu l’idée d’une rencontre entre nous. Il désirait que j’essaie un truc avec lui, seulement sur un ou deux morceaux. On s’est parlé, avec Vianney, sur FaceTime, et on s’est mis d’accord pour passer trois jours dans son studio. C’était une prise de température, juste pour voir si ça pouvait marcher entre nous ou pas. Et c’était super!