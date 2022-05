États-Unis : Asap Rocky épouse Rihanna… dans un clip

Le rappeur a publié «D.M.B» jeudi 5 mai 2022. Dans la vidéo du titre, on le voit s’unir à la chanteuse, avec qui il est en couple dans la vraie vie.

Est-ce que «D.M.B» est un clip prémonitoire? C’est la question qui agite les fans d’Asap Rocky et de Rihanna, qui vont devenir parents très bientôt, la chanteuse étant enceinte de plusieurs mois. Dans cette vidéo, dès la troisième minute, on voit en effet le rappeur new-yorkais de 33 ans demander la main de la chanteuse barbadienne de 34 ans qui, naturellement, accepte. Asap Rocky fait sa demande de manière plutôt insolite puisqu’il porte une prothèse dentaire sur laquelle est écrit «Marry Me» et Riri, milliardaire depuis 2021, de sourire avec un grillz portant l’inscription «I Do» («je le veux», en français). Les amoureux roucoulent ensuite jusqu’à la fin du clip.