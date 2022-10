Jeu vidéo : Asap Rocky figurera dans «Need for Speed Unbound»

Asap Rocky, qui ne s’était produit qu’une poignée de minutes au festival Rolling Loud en septembre 2022 , sera l’un des personnages clés dans le mode coopératif Takeover Scene de «Need for Speed Unbound», à paraître le 2 décembre 2022 sur PS5, Xbox Series X & S et PC.

C’est ce qu’a révélé l’éditeur du jeu vidéo, dont le premier volet de la saga remonte à 1994. «Asap est un pionnier de la mode et de la musique. Il est également un peu rebelle. Il colle parfaitement à l’ambiance de "Need for Speed"» et il était logique qu’il intègre le jeu, dans un mode pouvant représenter qui il est», a communiqué un responsable.