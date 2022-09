Asap Rocky joue un quart d’heure, il s’excuse 

Festival à New York : Asap Rocky ne joue qu’un quart d’heure, il s’excuse

Un rappeur qui fait des siennes en festival, ce n’est pas nouveau. On se souvient des retards à répétition de PNL en open air en juillet 2022 (mais pas au Paléo) ou encore d’une baston évitée entre Vald et Booba en coulisses des Francofolies de La Rochelle (F) . Là, c’est Asap Rocky qui a suscité l’ire des spectateurs du Rolling Loud, à New York samedi 24 septembre 2022.

Il est arrivé sur scène à 21h45 après plus d’une heure de retard. Il n’a ensuite joué que deux morceaux avant de s’éclipser sur le coup des 22h. Sur des vidéos partagées par TMZ, on voit qu’Asap Rocky semble très fâché de devoir écourter son concert. «Merci New York. Je dois rentrer à la maison. Ce show, c’était le feu. Je vous aime. Rentrez bien tous chez vous», a-t-il tout de même lâché à la foule. Si le show du chéri de Rihanna, qui a accouché de leur premier enfant en mai 2022, a été coupé, c’est à cause d’une interdiction de diffusion de la musique après 22h que le festival s’était engagé à faire respecter. Fait plutôt rare, Asap Rocky a reconnu l’entier de sa responsabilité dans ce fiasco.