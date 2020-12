Tout comme ses voisins, ce village a conservé son charme d’antan, notamment pour ce qui est de l’architecture de son temple. Rien à voir avec Arosa, station de ski abondamment bétonnée. Là, on tombe surtout sur d’authentiques exploitations agricoles. Certaines accueillent des voyageurs en demi-­pension. L’occasion de goûter les produits du terroir. Ceux-ci ne se limitent pas aux fromages d’alpage, qui d’ailleurs conviennent parfaitement pour la fondue. Un plat qu’on achève avec un shot d’Iva, une liqueur d’achillée musquée. Parmi les spécialités, il y a la charcuterie: viande séchée et les Salzis (saucissons), dont l’Andutgel (saucisse sèche «du dimanche») est le plus emblématique. Autre délice, mais plutôt matinal celui-là: étaler du beurre fermier et du miel local sur un tranche de Pitta, une brioche appelée Bütschella dans d’autres vallées des Grisons.