Bourse : Ascension de GameStop: révolte des boursicoteurs contre Wall Street?

En quelques séances, l’action des magasins de jeux vidéo GameStop a grimpé à un rythme ahurissant, une ascension nourrie par un groupe de boursicoteurs en croisade contre l'«establishment». Retour sur une «révolte» boursière en cours.

Comment des internautes ont fait grimper GameStop?

Mais un groupe de boursicoteurs, avides de paris financiers risqués, s’est mis en tête de donner tort à ces grands noms de la finance en achetant massivement le titre de GameStop pour en faire gonfler le prix. Avec ses quelque 3 millions d’abonnés, le forum WallStreetBets du site Reddit, où des internautes se vantent de leurs exploits ou, plus souvent, de leurs déboires boursiers à grand renfort de mèmes et d’humour grivois, a été le principal outil de ce mouvement inédit. Résultat: vendredi dernier, l’action de GameStop (GME au New York Stock Exchange) a décollé de plus de 50%.