Tennis – Ashleigh Barty continue de «marcher» sur le tournoi

Trois jeux et demi: c’est ce que laisse en moyenne Ashleigh Barty à ses opposantes depuis le début de la quinzaine à l’Open d’Australie. C’est simple, personne n’avait autant «marché» sur un Grand Chelem depuis Serena Williams – 16 jeux concédés avant la finale à l’US Open 2013. L’Australienne de 25 ans, double championne à Roland-Garros (2019) et Wimbledon (2021), est en mission au pays et elle l’a encore prouvé jeudi, contre Madison Keys (6-1 6-3), pour se qualifier pour sa première finale sur le site de Melbourne Park.