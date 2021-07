Tennis : Ashleigh Barty: «Avoir pu jouer Wimbledon, c’est un miracle»

Sacrée à Church Road samedi, l’Australienne a confié que son équipe lui avait caché des choses après son abandon à Roland-Garros il y a trois semaines.

C’est le sentiment le plus incroyable que j’aie ressenti sur un court de tennis. Il y avait une part d’incrédulité. J’ai travaillé si dur toute ma carrière avec mon équipe et les gens qui me sont les plus chers pour tenter de réaliser mes rêves que le fait d’y parvenir aujourd’hui est incroyable. Les Australiens ont une riche histoire en matière de sport et avoir réussi à en devenir un petit élément est quelque chose dont je rêve depuis toujours. Essayer de laisser un héritage et une voie qui permettent aux petites filles et petits garçons de croire en leurs rêves. Les étoiles se sont alignées pour moi pendant ce tournoi.»