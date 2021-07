Tennis - Ashleigh Barty est la nouvelle championne de Wimbledon

De par son scénario rocambolesque, le public du Centre Court a eu le droit à une drôle de finale samedi entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova. La longiligne tchèque (186 cm) était-elle malade ou blessée avant de disputer sa deuxième finale en Grand Chelem? Ou était-ce simplement de la nervosité? Toujours est-il que pendant un set et demi, la femme de 29 ans n’a été que l’ombre de la formidable athlète qu’elle peut être.

Comme paralysée au niveau des jambes, la 13e joueuse mondiale a perdu d’entrée son service (sur un jeu blanc) et les 12 premiers points de la rencontre. Il lui a fallu 10 minutes avant de marquer son premier point - salué par la foule - et 21 pour réaliser son premier coup gagnant. Après moins d’une demi-heure, Barty, qui a usé et abusé de son revers slicé majestueux, avait déjà fait main basse sur la première manche (6-3).