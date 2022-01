Tennis – Ashleigh Barty et Gaël Monfils prennent rendez-vous

Alexander Zverev: «Je ne mérite pas d’être No 1 mondial.»

Sans relief ni esprit de révolte face à la belle présence de Denis Shapovalov (3-6, 6-7, 3-6), Alexander Zverev est passé à côté du rendez-vous que beaucoup lui avaient fixé avec l’histoire. Impérial au Masters, l’Allemand semblait enfin mûr pour s’imposer en Grand Chelem. Beaucoup en avaient leur favori pour le titre (dont Günter Bresnik, l’expérimenté coach de Gaël Monfils), ce qui aurait pu le conduire à la place de No 1 mondial. Un objectif que «Sascha» jugeait complètement «déplacé», dimanche matin, à la suite de sa défaite. «Après un match pareil, c’est presque scandaleux d’évoquer la place de No 1 mondial. Je ne la mérite pas. Aujourd’hui, rien n’est allé. J’ai sans doute joué mon pire match depuis Wimbledon. Bravo à Denis (Shapovalov). Il progresse et il mérite. Mais je dois regarder ma performance et, aujourd’hui, c’était juste horrible.» Un constat honnête et sans concession qui renvoie, une fois de plus, à la question du «pourquoi» le champion olympique est-il si impérial en deux sets gagnants et si friable lorsque le format s’étire au meilleur des cinq manches et sur deux semaines? Dimanche à Melbourne, le taux d’humidité était monté d’un cran. Alexander Zverev jouait également pour la première fois en session de jour, dans des conditions plus chaudes et plus rapides. Mais est-ce suffisant pour tout expliquer?