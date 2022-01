États-Unis : Ashley Benson a remis le couvert avec G-Eazy

Une année après s’être séparés, l’actrice et le rappeur ont décidé de donner une deuxième chance à leur histoire.

Ashley Benson et G-Eazy sont à nouveau ensemble. C’est ce qu’a assuré une source à «People», déclarant que l‘actrice et le rappeur avaient commencé à se revoir après le décès de la maman du second, en novembre 2021. L’Américain, arrêté après une bagarre en septembre 2021, s’est tourné vers son ex pour obtenir du soutien. «Ils avaient des problèmes à résoudre et y sont allés doucement, mais tout va bien entre eux maintenant», a ajouté l’informateur.