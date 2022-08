Body positive: Ashley Graham célèbre la nudité

La nudité pour s’accepter

Ce n’est pas la première fois qu’Ashley Graham pose nue. Le 25 août dernier, le mannequin, qui a accouché de jumeaux en janvier dernier, a publié sur Instagram une vidéo d’elle en tenue d'Ève dans son lit et une photo en plan serré de ses bourrelets. «Créée à l’image de Dieu», a-t-elle écrit en légende.

Une publication destinée à promouvoir l’acceptation des corps post-partum. Là aussi, les commentaires ont été dithyrambiques. «Merci de nous montrer comment aimer nos corps après l’accouchement. Et nos corps en général. Nous avons vraiment besoin de belles femmes comme toi pour ouvrir la voie», «Tu es le meilleur exemple que toutes les femmes ne sont pas lisses, minces et parfaites. Merci, cela nous donne à nous les femmes le sentiment que nous ne sommes pas exclues et que nous sommes toutes belles à notre manière, peu importe que l’on soit ronde ou mince».