grossesse – Ashley Graham célèbre ses vergetures

La grossesse est une aventure pour le corps et l'esprit. Aucune célébrité n'est aussi ouverte aux changements de son corps sur les médias sociaux qu'Ashley Graham. Le top-modèle avait déjà partagé des photos de son premier accouchement sur Instagram. Elle fait régulièrement part à ses abonnés de ses difficultés d'allaitement, de la perte de ses cheveux, de ses crises de larmes et donne des nouvelles concernant sa deuxième grossesse. Dans son dernier post, Ashley, nue et enceinte de jumeaux, montre fièrement les vergetures de son ventre.