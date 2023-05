Festival de Cannes: Ashley Graham met le feu à la Croisette

«Je suis arrivée». C’est par ces quelques mots en français, accompagnant une publication Instagram (voir plus bas), qu’Ashley Graham a annoncé sa présence au Festival de Cannes. Que ce soit à la projection du film «Club Zero» ou aux soirées organisées par des marques de luxe, le mannequin américain, désignée femme la plus sexy du monde, a brillé par ses tenues toutes plus stylées les unes que les autres. Qu’en pensez-vous?