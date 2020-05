Californie

Ashton et Mila lancent leur «vin de quarantaine»

Les deux acteurs ont eu une idée originale pour soutenir la lutte contre le Covid-19.

Confinés dans leur villa hollywoodienne, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont lancé un projet joignant l'utile à l'agréable. «Mila et moi lançons un vin de quarantaine! 100% des bénéfices soutiendront la recherche et la lutte contre le Covid-19», a expliqué l'acteur américain de 42 ans, dimanche 19 avril sur Instagram. Les amoureux ont ensuite posté une vidéo dans laquelle on apprend qu'ils aiment avoir des rendez-vous virtuels le soir avec leurs amis en buvant un peu de vin. Histoire de se remonter le moral.