5 Seconds of Summer : Ashton Irwin s’est effondré en plein concert

Le live de 5 Seconds of Summer dans la ville de The Woodlands, au Texas, a été écourté après que le batteur a fait un malaise.

Ashton Irwin est le batteur de 5 Seconds of Summer depuis que le groupe s’est formé en 2011. Imago

Les spectateurs de 5 Seconds of Summer dans l’amphithéâtre The Pavilion, dans la ville de The Woodlands au Texas le 26 juin 2022, ont vécu un bien étrange moment. Au milieu du concert, juste après le titre «Lover Of Mine», ils ont vu Ashton Irwin s’effondrer derrière sa batterie. Le musicien a immédiatement été secouru et évacué de la scène.

On en sait désormais un peu plus sur ce qu’il s’est passé. «J’ai souffert d’une migraine intense, provoquée par l’épuisement et la chaleur, qui m’a fait perdre la vue et donné dans tout le côté gauche du corps les mêmes symptômes qu’une attaque cérébrale, a expliqué le batteur de 27 ans sur Twitter. Avant de poursuivre: c’est toujours incroyable de jouer des concerts avec autant d’énergie. Malheureusement, cette fois-ci, mon corps a lâché. J’étais en larmes dans l’ambulance, car j’avais le sentiment d’avoir laissé tomber le public. J’ai payé au prix fort d’avoir été un batteur déshydraté qui a affronté la chaleur du Texas. Tout va s’arranger, je serai de retour sur scène dès que possible».

En attendant qu’Ashton Irwin soit remis sur pied, la tournée Take My Hand de 5 Seconds Of Summer est suspendue. D’avril à décembre 2022, le groupe australien de pop-rock, auteur du tube «She Looks So Perfect», devait donner un peu plus d’une soixantaine de concerts dans le monde.