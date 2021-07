États-Unis : Ashton Kutcher a fait passer sa famille avant l’espace

L’acteur aurait dû embarquer dans le deuxième vol de Virgin Galactic, mais sa femme, Mila Kunis, lui a fait comprendre qu’il devait revoir ses priorités.

«Quand je me suis marié et que j’ai eu ma fille et mon fils, ma femme m’a bien fait comprendre qu’aller dans l’espace quand on a de jeunes enfants n’était pas vraiment une idée intelligente. J’ai donc fini par revendre mon billet à Virgin Galactic. J’aurais dû être parmi les prochains voyageurs, mais ça ne sera finalement pas le cas», a confié l’Américain au site de streaming Cheddar News.