Confidences : Ashton Kutcher et Mila Kunis ne lavent pas souvent leurs petits

Pour les deux acteurs, leurs enfants n’ont pas besoin d’une douche tous les jours.

Ashton Kutcher et son épouse, Mila Kunis, avec leur fils, Dimitri, dans les bras de sa mère, et leur fille, Wyatt, en 2017.

Toujours très sincères au sujet de leur vie privée avec leurs fans, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont fait des révélations peu ragoûtantes sur leur façon d’élever leurs deux enfants, Wyatt, 6 ans, et Dimitri, 4 ans. Ayant un point de vue particulier sur l’hygiène, les deux acteurs ne lavent pas tous les jours leur bambins. Ces derniers ont droit à une douche que lorsqu’ils sont visiblement sales. Leurs parents préfèrent éviter d’utiliser du savon au quotidien afin que leur peau ne s’assèche pas.

Pour l’Américaine d’origine ukrainienne, cela n’a rien de choquant. «Je n’avais pas d’eau chaude étant petite, donc je ne me douchais pas beaucoup. Quand j’ai eu des enfants, j’ai aussi pris l’habitude de ne pas les laver tous les jours. Je n’étais pas le genre de mère qui lave son bébé tous les jours», a confié la star de 37 ans dans le podcast Armchair Expert.

De son côté, l’Américain de 43 ans partage l’avis de sa femme. «Si vous pouvez voir de la saleté sur eux, lavez-les. Autrement, ce n’est pas la peine. Je me lave sous mes bras et l’entrejambe tous les jours mais rien d’autre», a-t-il précisé. Mais que les admirateurs de Mila se rassurent: elle ne se laisse pas complètement aller. «Je mets de l’eau sur mon visage après avoir fait du sport pour que la sueur s’en aille, a-t-elle dit. Je me lave la figure deux fois par jour.»